SPC 2023 Business Excellence Award Winners

BEST MARKETING / ADVERTISING CAMPAIGN WINNER CARDAMONE REAL ESTATE + BARBEQUES GALORE
BUSINESS OF THE YEAR – TRADE SERVICES WINNER JMB MODULAR BUILDINGS
BUSINESS OF THE YEAR – RETAIL SERVICES WINNER BARBEQUES GALORE
BUSINESS OF THE YEAR – RETAIL SERVICES WINNER NORTH END BAKEHOUSE
APPRENTICE / TRAINEE OF THE YEAR WINNER BRADLEY COLLINS FURPHY’S FOUNDRY
VISITOR EXPERIENCE OF THE YEAR WINNER GROUNDED LIVE AT THE DOOKIE QUARRY
BEST NEW BUSINESS OF THE YEAR (UNDER 2 YEARS) WINNER ELSEWHERE AT SAM
BEST MARKETING / ADVERTISING CAMPAIGN WINNER CARDAMONE REAL ESTATE + BARBEQUES GALORE
ENTREPRENEUR OF THE YEAR WINNER LISA GEORGESON HAPPY HEALTHY CO
INNOVATOR OF THE YEAR WINNER PERTA THOMSON PARTNERS
GV HEALTHY WORKPLACE OF THE YEAR WINNER GOUGE LINEN AND GARMENT SERVICES
YOUNG PROFESSIONAL OF THE YEAR WINNER TEGAN CRAWFORD TEGAN’S CUSTOM CAKES
ENVIRONMENTAL / SUSTAINABLE BUSINESS OF THE YEAR WINNER WATTERS ELECTRICAL
CUSTOMER SERVICE AWARD – RETAIL STELLAR COFFEE
CUSTOMER SERVICE AWARD – PROFESSIONAL SERVICES HEALTHY MIND SOLUTIONS
BUSINESS OF THE YEAR – PROFESSIONAL SERVICES WINNER ACTIVE SPINE CENTRE

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